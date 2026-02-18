بعد واقعة العنصرية.. هنري يساند فينيسيوس ويصف تصرف بريستياني بالجبان

أبدى تييري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية ونجم أرسنال وبرشلونة سابقًا، دعمه الكامل لـ فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بعد الحادثة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا، الثلاثاء، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب النور.

ورغم أن ريال مدريد فاز بهدف دون رد سجله فينيسيوس، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن المباراة شهدت توترًا واضحًا بعد اتهام اللاعب البرازيلي لجيانلوكا بريستياني بالإساءة العنصرية، الأمر الذي دفع الحكم لإيقاف اللقاء مؤقتًا لتجنب تصاعد الأحداث بين اللاعبين والجماهير.

وانضم الفرنسي كيليان مبابي، زميل فينيسيوس في هجوم ريال مدريد، إلى الدفاع عنه أثناء وبعد المباراة، فيما أكد هنري دعمه التام للاعب البرازيلي، مشيرًا إلى أنه يتفهم موقفه تمامًا نظرًا لتجارب مشابهة مر بها خلال مسيرته الاحترافية.

وقال هنري ، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "أفهم تمامًا ما يمر به فينيسيوس، لقد واجهت مواقف مماثلة مرات عديدة، وغالبًا ما يُساء فهمها أو يُتهم اللاعب بمحاولة تقديم أعذار. أحيانًا تشعر بالوحدة، لأن الأمر يصبح مجرد كلام مقابل كلام."

وانتقد هنري تصرف بريستياني، واصفًا إياه بالجبان: "لم نتمكن من معرفة ما قاله لأنه وضع قميصه على فمه، وهذا بحد ذاته مثير للريبة، خاصة وأن رد فعل فينيسيوس يدل على أن هناك خطأ ما."

وتابع هنري: "ما زلنا لا نعرف التفاصيل، فينيسيوس هو من يمكنه سردها، أما بريستياني فربما لن يفعل ذلك. رأيت مبابي يواجهه قائلاً: لم أقل شيئًا، لنرى شجاعتك، لماذا تغطي فمك وأنفك؟ هل لديك نزلة برد؟"