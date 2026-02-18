قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد واقعة العنصرية.. هنري يساند فينيسيوس ويصف تصرف بريستياني بالجبان

إسراء أشرف

أبدى تييري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية ونجم أرسنال وبرشلونة سابقًا، دعمه الكامل لـ فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بعد الحادثة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا، الثلاثاء، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب النور.

ورغم أن ريال مدريد فاز بهدف دون رد سجله فينيسيوس، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن المباراة شهدت توترًا واضحًا بعد اتهام اللاعب البرازيلي لجيانلوكا بريستياني بالإساءة العنصرية، الأمر الذي دفع الحكم لإيقاف اللقاء مؤقتًا لتجنب تصاعد الأحداث بين اللاعبين والجماهير.

وانضم الفرنسي كيليان مبابي، زميل فينيسيوس في هجوم ريال مدريد، إلى الدفاع عنه أثناء وبعد المباراة، فيما أكد هنري دعمه التام للاعب البرازيلي، مشيرًا إلى أنه يتفهم موقفه تمامًا نظرًا لتجارب مشابهة مر بها خلال مسيرته الاحترافية.

وقال هنري ، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "أفهم تمامًا ما يمر به فينيسيوس، لقد واجهت مواقف مماثلة مرات عديدة، وغالبًا ما يُساء فهمها أو يُتهم اللاعب بمحاولة تقديم أعذار. أحيانًا تشعر بالوحدة، لأن الأمر يصبح مجرد كلام مقابل كلام."

وانتقد هنري تصرف بريستياني، واصفًا إياه بالجبان: "لم نتمكن من معرفة ما قاله لأنه وضع قميصه على فمه، وهذا بحد ذاته مثير للريبة، خاصة وأن رد فعل فينيسيوس يدل على أن هناك خطأ ما."

وتابع هنري: "ما زلنا لا نعرف التفاصيل، فينيسيوس هو من يمكنه سردها، أما بريستياني فربما لن يفعل ذلك. رأيت مبابي يواجهه قائلاً: لم أقل شيئًا، لنرى شجاعتك، لماذا تغطي فمك وأنفك؟ هل لديك نزلة برد؟"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

فن الحرب

اليوم عرض أولى حلقات مسلسل فن الحرب ل يوسف الشريف

حمدية

بسبب تشويه صورة المرأة العراقية.. منع مسلسل حمدية من العرضl تفاصيل

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي: لم يفرض عليا ارتداء الحجاب في إيران

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

