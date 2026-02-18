رجال أعمال الإسكندرية و"المشغّل الاقتصادي بالجمارك" يبحثان التعاون المشترك

نظمت لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة عبد العال علي، اجتماعاً مع قيادات برنامج المشغل الاقتصادي بالجمارك، استضافت فيه حسين دودار، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، لاستعراض أبرز الفرص والمزايا الجمركية لتعزيز الصادرات والواردات دعماً لبيئة الأعمال في مصر.

وأكّد حسين دودار، على أهمية هذا اللقاء للاستفادة من خبرات الجمعية في إبراز متطلبات قطاع الأعمال في مصر، مشيرا إلى أنه اعتبارا من بداية العام الجاري أصبح مسموحا للمنشآت الفردية التي مرّ على تأسيسها ٣ سنوات بالانضمام إلى البرنامج.

وذكر دودار، شروط الانضمام ومن بينها؛ عدم وجود مخالفات جسيمة وذلك بالتحقُق من ٨ جهات حكومية، وعدم ثبوت تورط الشركة في قضية تهريب على مدار ٥ سنوات وتوافق القوائم المالية للشركات الفردية مع الإقرارات الضريبية.



فيما كشف أحمد عبد الباسط، مدير عام الإدارة العامة للعملاء في البرنامج، عن مزايا الانضمام للبرنامج منها؛ مجانية الخدمة، وتوفير مُنسق عمليات للمتابعة أثناء الإفراج الجمركي، والذي يسهَّم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العملاء، وتقديم تسهيلات أثناء تسجيل الشحنة.

وفي السياق نفسه، أشارت دكتورة هاله جويلي، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم في البرنامج إلى مساعدة الشركات في ملأ الاستمارة الدولية للتقييم الذاتي، وعقد ورش عمل، وفتح قنوات للتواصل مع الإدارة، موضحًة مزايا الانضمام للبرنامج حيث الاستفادة من البروتوكولات الموقعة مع الدول الأخرى، ومنح اللوجو.

قال عبد العال، إن الجمعية تمتلك العديد من الأعضاء في قطاع اللوجستيات والشحن، مما يُعزز من فرص التعاون ويسهم في تحديد احتياجات قطاع الأعمال.

شهد اللقاء حضور د. محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، و أحمد بيومي، نائب لجنة الجمارك، وعدد من الأعضاء، ومن المشغل الاقتصادي حضر كل من دكتورة ريم عبد الجواد، مدير إدارة العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية بالبرنامج، ومنال يوسف، مدير إدارة متابعة العملاء، فتحي أحمد مدير، إدارة المراجعة اللاحقة، مصطفي حافظ منسق العمليات بالبرنامج.