بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، بقيادة حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، بما ينعكس علي شعور المواطن بالتغيير، وإحداث نقلة نوعية ملموسة علي أرض الواقع في  مستوى الخدمات العامة المؤداه للمواطن الشرقاوي.

وتنفيذاً لتلك التكليفات، قاد نائب المحافظ حملة مكبرة بحضور عمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق، حيث توجه إلى شارع فاروق باعتباره أحد الشوارع الحيوية والرئيسية بالعاصمة، حيث شملت الأعمال رفع كافة الإشغالات والتعديات من علي حرم الشوارع الرئيسية والمتفرعه منه، وإزالة الباعة الجائلين، ورفع تراكمات القمامة، إلى جانب أعمال غسيل الأرصفة والبلدورات، بما أعاد الإنضباط للشارع وإظهار الصورة الحضارية اللائقة بالمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وخلال جولته بالشارع، أجري نائب المحافظ حواراً مع أهالي المنطقة وإستمع الي مشكلاتهم موجهاً رئيس الحي بحلها وفقاً للإمكانيات المتاحة مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تقديم كافه أوجه التعاون والدعم للمواطنين لتلبيه احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي يعمل ميدانياً على مدار الساعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وفق خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات، مشدداً على استمرار الحملات اليومية لتحقيق الانضباط، وإحداث تغيير حقيقي وملموس على أرض الواقع ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وراحة المواطن الشرقاوي، ويعزز ثقته في أداء الجهاز التنفيذي.

الشرقية محافظ الشرقية حملة مكبرة للنظافة الإشغالات

صورة للقافلة
نائب محافظ الشرقية
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
