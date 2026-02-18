محافظ الشرقية يصدر 41 قراراً تأديبيا لـ 84 من العاملين المقصرين في العمل

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 41 قراراً تأديبياً بحق 84 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة ، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

شملت هذه القرارات مجازاة (٤١) من العاملين بعدد من رئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ( حي اول الزقازيق – الزقازيق – أبو حماد – منيا القمح – أولاد صقر- فاقوس -ههيا – الحسينية – ديرب نجم – الإبراهيمية – أبو كبير- القنايات – القرين ) حيث تنوعت العقوبات ما بين الغرامة والإنذار والخصم من الأجر وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.

أكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الإنضباط الوظيفي.