بإستخدام لودر.. القبض على المتهمين بهدم سور منزل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بهدم السور الخاص بمنزلها باستخدام حفار بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكية (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض ) وبسؤالها تضررت من قيام ( سائق ، مقيم بدائرة المركز) بإستغلال عدم تواجدها وأهليتها بالمنزل والإستعانة بحفار ملك (أحد معارفه – مقيم بذات الدائرة) وهدم السور الفاصل بين منزليهما لوجود خلافات جيرة بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما والحفار المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما إيدا ما سبق .

وتم التحفظ على الحفار وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





