قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المطالبة باسترداد 16 مليون جنيه من الوفد.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عاملة بمحل دواجن بتهمة إنهاء حياة عجوز وسرقة مشغولاتها الذهبية بزفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بنيابة مركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم حبس عاملة محل دواجن بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز وسرقة مشغولاتها الذهبية بزفتي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل بالحبس 


وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط  عامله محل دواجن بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز مسنه بقصد سرقة متعلقاتها ومشغولاتها الذهبية الخاصه بشوارع قرية فرسيس بمركز زفتي .


وكان مركز شرطة زفتى بلاغًا من أحمد.م، نجل الضحية، يفيد باختفاء والدته أثناء زيارته لها برفقة نجله الصغير لتناول الغداء، حيث لم تعد إلى منزلها بينما كان هاتفها المحمول موجودًا، مما دفعه والأسرة لإبلاغ السلطات فورًا، وبدء البحث عنها.

تحرك أمني عاجل 

وكشفت  التحريات الأولية، من خلال كاميرات المراقبة أن آخر مكان تواجدت فيه نادية عبد الواحد كان بالقرب من أحد محال بيع الدواجن بالقرية، ودخلت إلي المحل لشراء دواجن عقب إحضارها بعض الخضروات، إلا أنها لم تخرج منه وكذلك لوحظ خروج عاملة من المحل وهي تحمل جوال كبير، يشتبه باحتوائها على الجثمان، قبل أن يتم التخلص منه بالقرب من ترعة قريبة.

عرض جهات التحقيق 

كما انتقلت قوة من مباحث مركز زفتى، وفريق بحث جنائي مشترك من قسم شرطة زفتي ومركز زفتي، وفرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالغربية، إنتقلوا إلى موقع الواقعة، وتم العثور على جثمان نادية عبد الواحد بجوار الترعة، داخل جوالين ومحكمين الغلق، وظهرت عليها آثار خنق حول الرقبة، فيما لاحظت الجهات المعنية غياب الحُلي الذهبية الخاصة بها، حيث كنت ترتدي أساور ذهبية (غوايش) ما يرجح أن تكون الجريمة بدافع السرقة.

تم التحفظ على العاملة التي ظهرت داخل المحل في كاميرات المراقبة لاستكمال التحقيقات، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت أعمالها لفحص ظروف وملابسات الحادث، ورفع عينات لتحديد أسباب الوفاة بدقة وفق التقرير الطبي الشرعي.

جهود الأجهزة الأمنية

تواصل مباحث مركز زفتى البحث والتحري لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء آخرون وراء الحادث، وضبط جميع المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سرعة إنجاز التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني عاجل جهات التحقيق ردع مخالفين أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

اقتحام منزل

في اقتحام منزل بالهرم.. محامي المتهم السادس: كاميرات المراقبة أثبتت براءة موكلي

جانب من الحادث

عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بالقليوبية

المتهمين

بإستخدام لودر.. القبض على المتهمين بهدم سور منزل بكفر الشيخ

بالصور

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد