رئيس جامعة طنطا يستقبل السفير الياباني لبحث آفاق التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بمكتبه صباح اليوم الأحد 15 فبراير 2026، السفير "إيواي فوميو"، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد الياباني رفيع المستوى المرافق له، وذلك على هامش انطلاق فعاليات الملتقى العلمي المصري الياباني المشترك حول "نظم الطاقة الذكية لمستقبل مستدام"، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية بين جامعة طنطا والمؤسسات العلمية اليابانية، وعلى رأسها جامعة ناغويا وجمعية خريجي (JSPS).

توجيهات جامعة طنطا

وخلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تضع التعاون الدولي في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات في تكنولوجيات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية.

وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق نموذج "الجامعة الريادية" ودعم الابتكار والبحث العلمي الذي يخدم الأهداف القومية للتنمية المستدامة.

تبادل الخبرات

من جانبه، أعرب السفير الياباني "إيواي فوميو" عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة طنطا، مؤكداً على عمق الروابط العلمية والثقافية التي تجمع بين البلدين، وأشاد السفير بالدور الذي تلعبه جامعة طنطا في احتضان الفعاليات العلمية الكبرى، مشيراً إلى أن انطلاق الملتقى وتدشين فرع رابطة خريجي جامعة ناغويا في مصر (NUAL Egypt) من قلب الدلتا يعد دليلاً قوياً على نجاح القوى الناعمة العلمية في توطيد العلاقات المصرية اليابانية.