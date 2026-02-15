قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
طهران: مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة التفاوض
بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
حزمة اجتماعية جديدة.. مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه لـ 10 ملايين مواطن.. و300 للمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها
حزمة الدعم الاجتماعي.. موعد صرف زيادة معاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: صرف دعم نقدي 400 جنيه لـ 10 ملايين بطاقة تموينية
رئيس جامعة طنطا يستقبل السفير الياباني لبحث آفاق التعاون المشترك

جامعة طنطا
جامعة طنطا
استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بمكتبه صباح اليوم الأحد 15 فبراير 2026، السفير "إيواي فوميو"، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد الياباني رفيع المستوى المرافق له، وذلك على هامش انطلاق فعاليات الملتقى العلمي المصري الياباني المشترك حول "نظم الطاقة الذكية لمستقبل مستدام"، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية بين جامعة طنطا والمؤسسات العلمية اليابانية، وعلى رأسها جامعة ناغويا وجمعية خريجي (JSPS). 

توجيهات جامعة طنطا 

وخلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تضع التعاون الدولي في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات في تكنولوجيات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية.

 وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق نموذج "الجامعة الريادية" ودعم الابتكار والبحث العلمي الذي يخدم الأهداف القومية للتنمية المستدامة.  

تبادل الخبرات 

من جانبه، أعرب السفير الياباني "إيواي فوميو" عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة طنطا، مؤكداً على عمق الروابط العلمية والثقافية التي تجمع بين البلدين، وأشاد السفير بالدور الذي تلعبه جامعة طنطا في احتضان الفعاليات العلمية الكبرى، مشيراً إلى أن انطلاق الملتقى وتدشين فرع رابطة خريجي جامعة ناغويا في مصر (NUAL Egypt) من قلب الدلتا يعد دليلاً قوياً على نجاح القوى الناعمة العلمية في توطيد العلاقات المصرية اليابانية.

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

البنك المركزي

ننشر مواعيد عمل البنوك في رمضان.. تفاصيل

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم

إنتاج النيل للألومنيوم والمعادن

جهاز المنافسة: سي سي سي مصر تسيطر على 99% من اليونايل

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

