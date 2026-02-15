السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026

دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء في 29 شعبان 1447 هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 فبراير 2026.



قالت المحكمة العليا في إعلانها: "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم "203 / هـ" وتاريخ 29 رجب 1447 هجري أن يوم الثلاثاء 1 شعبان 1447 هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 يناير 2026، هو غرة شهر شعبان لعام 1447 هجري؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هجري -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 فبراير 2026".

أضاف الإعلان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وختم المحكمة بالقول: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

يشار إلى أن سنغافورة، تركيا، وسلطنة عُمان، ستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الخميس 19 فبراير، حيث اعلنت هذه الدول رسميا عن بداية الشهر الكريم، و ذلك وفقا لمركز الفلك الدولي.