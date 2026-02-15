قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. جمهور الأهلي من مدرجات ستاد القاهرة قبل مباراة الجيش الملكي
ياسر جلال: ندعم حرية الصحافة.. وفوضى التصوير انتشرت مع أي موقف بالشارع
مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. قرارات نهائية
وزير البترول: 3 شركات دولية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار دولار
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أوكرانيا توقف وزير الطاقة السابق في قضية فساد أثناء محاولته عبور الحدود

هاجر رزق

أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا توقيف وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشتشينكو أثناء محاولته عبور الحدود على ذمة قضية فساد بقطاع الطاقة.


وذكر المكتب في بيان على تلجرام: "اليوم، أثناء عبوره حدود الدولة، قام محققو نابو بتوقيف وزير الطاقة السابق هيرمان غالوشتشينكو ضمن إطار قضية فساد في مجال الطاقة في أوكرانيا، و تجري الإجراءات التحقيقية الأولية وفق المتطلبات القانونية وأمر قضائي".


كان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أعلن في 10 نوفمبر 2025 أنه نفذ عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورًا لأكياس تحتوي على عملات أجنبية تم العثور عليها أثناء العملية.


 وفي غضون ذلك، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني "الرادا"، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يُجري عمليات تفتيش في منزلي، وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشتشينكو، وفي شركة إينيرغوآتوم.


أفادت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا"، نقلاً عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، بأن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضاً عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك فلاديمير زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل.


 وبعد ذلك، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة إينيرغوآتوم، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.


وفي 11 نوفمبر 2025، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد لائحة اتهام إلى سبعة أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، من بينهم مينديتش.

كما تورط في القضية، نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف.

المكتب الوطني لمكافحة الفساد أوكرانيا وزير الطاقة وزير الطاقة السابق الحدود قضية فساد

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ريال أوفييدو

بعد استبدال هيثم حسن.. ريال أوفييدو يخسر أمام أتلتيك بلباو 2-1

استاد القاهرة

ستاد القاهرة جاهز لاستقبال مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال ..شاهد

الأهلي

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

