أوكرانيا توقف وزير الطاقة السابق في قضية فساد أثناء محاولته عبور الحدود

أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا توقيف وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشتشينكو أثناء محاولته عبور الحدود على ذمة قضية فساد بقطاع الطاقة.



وذكر المكتب في بيان على تلجرام: "اليوم، أثناء عبوره حدود الدولة، قام محققو نابو بتوقيف وزير الطاقة السابق هيرمان غالوشتشينكو ضمن إطار قضية فساد في مجال الطاقة في أوكرانيا، و تجري الإجراءات التحقيقية الأولية وفق المتطلبات القانونية وأمر قضائي".



كان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أعلن في 10 نوفمبر 2025 أنه نفذ عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورًا لأكياس تحتوي على عملات أجنبية تم العثور عليها أثناء العملية.



وفي غضون ذلك، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني "الرادا"، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يُجري عمليات تفتيش في منزلي، وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشتشينكو، وفي شركة إينيرغوآتوم.



أفادت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا"، نقلاً عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، بأن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضاً عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك فلاديمير زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل.



وبعد ذلك، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة إينيرغوآتوم، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.



وفي 11 نوفمبر 2025، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد لائحة اتهام إلى سبعة أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، من بينهم مينديتش.

كما تورط في القضية، نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف.