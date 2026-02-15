خضوع مورينيو للعلاج قبل موقعة ريال مدريد في الدوري الإسباني

أفاد تقرير صحفي، عن خضوع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا، العلاج في أحد مستشفيات مدينة بونتا ديلجادا خلال الأيام الماضية، وذلك قبل موقعة ريال مدريد في تمهيدي دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة أبولا البرتغالية فإن "السبيشال ون" اضطر لزيارة المستشفى بسبب التهاب حاد في الأذن تسبب له بآلام شديدة، ما استدعى تدخلاً طبيًا سريعًا لتفادي أي مضاعفات قد تؤثر على حضوره في المباراة المرتقبة.

ولم تستغرق إقامة مورينيو في المستشفى أكثر من ساعة، حيث تلقى العلاج اللازم ووُصفت له الأدوية المناسبة، قبل أن يعود إلى مقر إقامة الفريق بشكل طبيعي.

وقاد مدرب بنفيكا فريقه بعد ذلك للفوز على سانتا كلارا، في إشارة إلى تعافيه وجاهزيته الفنية قبل المواجهة الأوروبية المنتظرة على ملعب دا لوز.

في المقابل، تتعقد مهمة الفريق البرتغالي مع تأكد عودة الفرنسي كيليان مبابي من الإصابة، بعدما أشار المدرب ألفارو أربيلوا إلى جاهزية اللاعب للمشاركة في اللقاء، ما يمنح ريال مدريد دفعة قوية قبل القمة المرتقبة.