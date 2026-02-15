قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
رياضة

خضوع مورينيو للعلاج قبل موقعة ريال مدريد في الدوري الإسباني

مجدي سلامة

أفاد تقرير صحفي، عن خضوع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا، العلاج في أحد مستشفيات مدينة بونتا ديلجادا خلال الأيام الماضية، وذلك قبل موقعة ريال مدريد في تمهيدي دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة أبولا البرتغالية فإن "السبيشال ون" اضطر لزيارة المستشفى بسبب التهاب حاد في الأذن تسبب له بآلام شديدة، ما استدعى تدخلاً طبيًا سريعًا لتفادي أي مضاعفات قد تؤثر على حضوره في المباراة المرتقبة.

ولم تستغرق إقامة مورينيو في المستشفى أكثر من ساعة، حيث تلقى العلاج اللازم ووُصفت له الأدوية المناسبة، قبل أن يعود إلى مقر إقامة الفريق بشكل طبيعي.

وقاد مدرب بنفيكا فريقه بعد ذلك للفوز على سانتا كلارا، في إشارة إلى تعافيه وجاهزيته الفنية قبل المواجهة الأوروبية المنتظرة على ملعب دا لوز.

في المقابل، تتعقد مهمة الفريق البرتغالي مع تأكد عودة الفرنسي كيليان مبابي من الإصابة، بعدما أشار المدرب ألفارو أربيلوا إلى جاهزية اللاعب للمشاركة في اللقاء، ما يمنح ريال مدريد دفعة قوية قبل القمة المرتقبة.

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

جوارديولا

هل يطوي مانشستر سيتي صفحة العصر الذهبي؟.. كواليس خطة ما بعد جوارديولا تكشف الاسم الأقرب لخلافته

مرسي جميل عزيز

مرسي جميل عزيز.. شاعر الألف أغنية الذي كتب الحب «من غير ليه» .. صانع النجوم المدفون بالزقازيق

محكمة

إحالة 6 متهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها إلى محكمة الجنايات| القصة الكاملة

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

