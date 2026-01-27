مورينيو: أربيلوا بمثابة إبني وليس مجرد لاعب سابق

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريقه، عن علاقته الخاصة بألفارو أربيلوا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأكد مورينيو أن أربيلوا لا يُعد مجرد لاعب سابق بالنسبة له، بل وصفه بأنه بمثابة ابنه، مشيرًا إلى أنه من أقرب اللاعبين إلى قلبه سواء على المستوى الشخصي أو الفني، وأنه يكنّ له محبة واحترامًا كبيرين.

وأضاف مورينيو أنه يحمل مشاعر خاصة تجاه ريال مدريد، مؤكدًا حبه للنادي الإسباني ولأربيلوا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن روح المنافسة تجعله يتمنى أن يكون أداء ريال مدريد سيئًا في مواجهة الغد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لفريقه.

وتأتي تصريحات مورينيو في أجواء حماسية تسبق واحدة من أبرز مواجهات دوري أبطال أوروبا، والتي تحمل طابعًا خاصًا للمدرب البرتغالي أمام ناديه السابق.