بن سلمان لـ بزشكيان : السعودية ترفض استخدام أجوائها أو أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران
تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر.. شبورة مائية وأمطار واضطراب الملاحة
رئيس قضايا الدولة يكرم وزير العدل في احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الهيئة
مع تصدير 67 ألف طن .. الزراعة : إنتاج 7.1 مليون طن طماطم
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
مورينيو: أربيلوا بمثابة إبني وليس مجرد لاعب سابق

مورينيو
مورينيو

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريقه، عن علاقته الخاصة بألفارو أربيلوا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأكد مورينيو أن أربيلوا لا يُعد مجرد لاعب سابق بالنسبة له، بل وصفه بأنه بمثابة ابنه، مشيرًا إلى أنه من أقرب اللاعبين إلى قلبه سواء على المستوى الشخصي أو الفني، وأنه يكنّ له محبة واحترامًا كبيرين.

وأضاف مورينيو أنه يحمل مشاعر خاصة تجاه ريال مدريد، مؤكدًا حبه للنادي الإسباني ولأربيلوا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن روح المنافسة تجعله يتمنى أن يكون أداء ريال مدريد سيئًا في مواجهة الغد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لفريقه.

وتأتي تصريحات مورينيو في أجواء حماسية تسبق واحدة من أبرز مواجهات دوري أبطال أوروبا، والتي تحمل طابعًا خاصًا للمدرب البرتغالي أمام ناديه السابق.

