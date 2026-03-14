صالح جمعة يكشف موقف إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

اعتذر صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، لـ إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، عن تصريحاته الأخيرة بشأن أزمة تخلفه عن السفر.

وقال صالح جمعة خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة الشمس 2، إنه تحدث عن أزمة إمام عاشور مع الأهلي بهدف نصحه وليس لإثارة الجدل، وكل ما قاله ينبع من حرصه على مستقبل اللاعب الفني.

وأضاف جمعة: إمام عاشور أهلاوي في المقام الأول، ولا يرغب في الرحيل عن النادي، وهو لاعب ملتزم داخل الملعب ويسعى لتقديم الأفضل للفريق في مختلف البطولات.