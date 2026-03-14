محمود الخطيب يؤدي مناسك العمرة بصحبة محمد مصيلحي

أدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مناسك العمرة خلال الأيام الماضية، وذلك بصحبة النائب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع الخطيب ومصيلحي خلال أدائهما مناسك العمرة، حيث حرص عدد من المتابعين على الدعاء لهما بقبول الأعمال والعودة بالسلامة.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويأمل الجهاز الفني للفريق في استثمار التدريبات المكثفة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل مباراة الإياب