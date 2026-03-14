صناع أزمات.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على إمام عاشور وكهربا

انتقد شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، تصرفات الثنائي إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم كهربا، بسبب اختلاق المشاكل والأزمات.

وقال شوقي السعيد خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة الشمس 2، إن تصرفات إمام عاشور مع الأهلي غير لائقة، لأن اللاعب دائماً لابد أن يتحلى بالتركيز بشكل أكبر داخل الملعب والابتعاد عن أي أمور قد تؤثر على مستواه الفني.

وأضاف أن إمام عاشور نجح في تقديم مستويات مميزة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق، وذلك على عكس أحمد سيد «زيزو» الذي لم يحقق نفس التأثير المتوقع في بعض الفترات.

وتطرق شوقي السعيد للحديث عن محمود عبد المنعم «كهربا» قائلا: كهربا يتعمد دائمًا افتعال الأزمات والمشكلات داخل الأندية التي ينضم إليها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استقرار الفرق.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن استمرار كهربا بنفس الأسلوب قد يتسبب في أزمات قوية لفريق إنبي خلال الفترة المقبلة، في حال عدم التزامه الكامل والتركيز على الجوانب الفنية فقط.