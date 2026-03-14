محمد فارس يثير الجدل: مين أحسن جمهور في مصر؟

أثار الإعلامي محمد فارس جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور نشره حول ظاهرة السؤال المتكرر عن «أفضل جمهور في مصر».

وقال محمد فارس في منشوره على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: «السؤال ده مكنش بيتقال ليه كل السنين اللي فاتت؟ هل فعلاً جمهور الأهلي هو الأفضل دائمًا؟ أم أن الظروف والتسهيلات المقدمة لجمهور الزمالك وغيرهم تؤثر على هذا التصنيف؟».

وأضاف أن هناك أمثلة واضحة للتمييز، منها رفع رئيس نادي الزمالك ممدوح عباس سعر تذكرة الديربي لأعلى قيمة في تاريخ الدوري، في محاولة لتقليل حضور جمهور الأهلي، بينما يقوم جمهور الزمالك بملء المدرجات بالقماش في ظل تواجد أقل من جمهور الأهلي. كما تطرق إلى تجارب تنظيمية في الإمارات، حيث «السيستم مفتوح لكن جمهور الزمالك لم يستفد منه».

وتساءل فارس أيضًا عن جمهور فرق أخرى، مثل الإسماعيلي، الذي استمر في دعم فريقه رغم هبوطه الموسم الماضي وغياب النجوم، معتبرًا أن هذه العوامل تجعل أي حديث عن «أفضل جمهور» أكثر تعقيدًا من مجرد مقارنة شعبية.

وختم فارس منشوره قائلاً: «مفهوم أفضل جمهور يجب ألا يتحول إلى وسيلة للخوض في الأعراض أو الإساءة للاعبين، وإذا عاد جمهور الأهلي لمعدلات حضوره الطبيعية، لن يكون هناك أحد يسأل عن هذا السؤال، لأن الإجابة ستكون واضحة عمليًا»