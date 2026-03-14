رسمياً.. حضور جماهيري واسع لمباراة الزمالك أمام أوتوهو

أعلنت إدارة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية رسميًا الموافقة على حضور ٤٥,٤٠٠ ألف متفرج لمباراة العودة بين نادي الزمالك وفريق أوتوهو الكونغولي، والمقررة يوم ٢٢ مارس 2026 على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور ربع النهائي.



التفاصيل التنظيمية للحضور

أكدت الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة أن التذاكر سيتم طرحها قريبًا للجماهير، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والصحية لضمان سلامة الجماهير. وتأتي هذه الخطوة بعد التنسيق بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجهات الأمنية في مصر، لتسهيل دخول الجماهير وتوفير تجربة رياضية ممتعة وآمنة.

الزمالك يواجه تحدي الذهاب



يذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى بتعادل مهم بين الفريقين، ما يجعل مباراة العودة حاسمة في تحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة. ويأمل الفريق الأبيض في استغلال دعم الجماهير لتحقيق الفوز والعبور إلى الدور المقبل.

إجراءات السلامة والاحترازات

أكدت إدارة النادي أن دخول الجماهير سيكون وفق الضوابط المحددة مسبقًا، مع تخصيص بوابات دخول ومناطق مراقبة، بالإضافة إلى وجود فرق إسعاف وطبية لمتابعة الحالة الصحية للجماهير أثناء المباراة. كما سيتم التشديد على الالتزام بالتذاكر الرسمية ومنع أي دخول غير مصرح به.



أهمية المباراة الجماهيرية

يمثل حضور ٤٥,٤٠٠ متفرج رقماً قياسياً جديداً في مباريات الزمالك بالقاهرة هذا الموسم، ما يعكس شغف الجماهير الكبيرة ومساندتهم للفريق في المحافل القارية. ويأمل النادي أن يكون هذا الدعم الجماهيري عاملاً حاسمًا لتحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، ومواصلة مشوار البطولة بنجاح



