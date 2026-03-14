طارق رضوان: الزمالك دائما يتألق في الظروف الصعبة.. وأوتوهو الأفضل في الكونغو

أكد الإعلامي طارق رضوان، أن الزمالك واجه صعوبات بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة أوتوهو الكونغولي؛ بعدما خاض المباراة الأخيرة أمام إنبي في الدوري قبل الدور الثاني.

وقال رضوان، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبو العلا: "كنت أتمنى تأجيل مباراة إنبي بسبب مواجهة أوتوهو؛ لأن الزمالك خاض تمرينة واحدة قبل مواجهة بطل الكونغو، ويعاني من إرهاق بدني شديد؛ بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "الزمالك دائما يتألق في الظروف الصعبة ويتوج بالبطولات، وفريق أوتوهو الأفضل في الكونغو خلال الفترة الحالية ولكنه لا يمتلك جماهير كبيرة".