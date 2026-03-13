بسبب تصرفات الجماهير.. رابطة الأندية توجه لفت نظر للزمالك وتغرمه 50 ألف جنيه

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تغريم رابطة الأندية لنادي الزمالك بسبب تصرفات الجماهير .

وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "بسبب تصرف الجماهير.. رابطة الأندية تغرّم الزمالك 50 ألف جنيه وتوجه لفت نظر".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أوتوهو في الثالثة عصر غد السبت في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية .

ولا تزال هناك ستة أندية عربية تتنافس من أجل التتويج باللقب القاري، بعدما تمكنت من اجتياز مرحلة المجموعات، التي اختتمت فعالياتها الشهر الماضي.

وتفتتح لقاءات جولة الذهاب غدا بمباراة أوتوهو الكونغولي وضيفه الزمالك المصري، حيث يأمل الفريق الأبيض في مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته المباغتة صفر / 1 أمام إنبي في الدوري المصري، أول أمس الأربعاء.