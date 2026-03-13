تعليق ناري من عامر العمايرة خبير اللوائح على عقوبة رابطة الأندية ضد الزمالك

علق عامر العمايرة خبير اللوائح ، على عقوبة رابطة الأندية ضد نادي الزمالك .

وكتب العمايرة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للعلم عقوبة قذف زجاجات المياه أو أى أشياء صلبة داخل الملعب على الحكم أو أي من مسؤولي المباراة لفت نظر و100 ألف جنيه وليس 50 ألف جنيه. اقرأ اللائحة يا أستاذ طه وكمان واضح أن الجمهور كان بيقول للحكم مع الزجاجات كل الحب والتقدير والاحترام".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أوتوهو في الثالثة عصر غد السبت في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية .

ولا تزال هناك ستة أندية عربية تتنافس من أجل التتويج باللقب القاري، بعدما تمكنت من اجتياز مرحلة المجموعات، التي اختتمت فعالياتها الشهر الماضي.

وتفتتح لقاءات جولة الذهاب غدا بمباراة أوتوهو الكونغولي وضيفه الزمالك المصري، حيث يأمل الفريق الأبيض في مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته المباغتة صفر / 1 أمام إنبي في الدوري المصري، أول أمس الأربعاء.