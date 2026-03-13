غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة أوتوهو الكونغولي بالكونفيدرالية

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تعزز فرصه في العبور إلى الدور نصف النهائي.

غيابات الزمالك عن اللقاء

يدخل الزمالك المباراة في ظل عدة غيابات مؤثرة داخل صفوف الفريق، حيث يغيب المدافع الدولي محمود حمدي الونش بسبب الإصابة، بينما يغيب كل من محمود جهاد وعمرو ناصر لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

كما قرر الجهاز الفني استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، وهم محمد عواد وأحمد حمدي وأحمد خضري وسيف جعفر، في إطار رؤية الجهاز الفني لاختيار العناصر الأكثر جاهزية للمباراة.

قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو

وضمت قائمة الزمالك للمباراة مجموعة من العناصر الأساسية والشابة في مختلف الخطوط، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

وفي خط الدفاع: عمر جابر، محمد إبراهيم، بارون أوشينج، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، السيد أسامة، محمود بنتايج، أحمد فتوح.

أما في خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمد السيد، يوسف وائل «فرنسي»، أحمد عبد الرحيم إيشو، عبدالله السعيد، آدم كايد، خوان بيزيرا، أحمد شريف، شيكو بانزا.

وفي خط الهجوم: ناصر منسي، سيف الدين الجزيري، عدي الدباغ.

ويسعى الزمالك من خلال هذه القائمة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه أمام أوتوهو الكونغولي، قبل مباراة الإياب في القاهرة، في إطار طموحات الفريق الأبيض لمواصلة مشواره بقوة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.