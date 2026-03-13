الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الزمالك يختتم استعداداته في برازافيل لمواجهة أوتوهو الكونغولي بالكونفيدرالية

مران الزمالك
مران الزمالك
إسلام مقلد

اختتم فريق الزمالك تدريباته مساء الجمعة على ملعب ستاد الفونس ماسامبا في العاصمة الكونغولية برازافيل، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره أوتوهو الكونغولي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

جلسة تحفيزية قبل المران

وقبل انطلاق الحصة التدريبية، عقد المدير الفني للفريق معتمد جمال جلسة خاصة مع اللاعبين داخل أرض الملعب، شدد خلالها على أهمية التركيز الكامل خلال اللقاء المرتقب، مطالبًا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وأكد المدير الفني خلال حديثه للاعبين أن المواجهة لن تكون سهلة أمام الفريق الكونغولي، مشيرًا إلى أن المنافس يمتلك عناصر قوية ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، لكنه في الوقت ذاته أبدى ثقته الكاملة في قدرة لاعبي الزمالك على تقديم أداء قوي والعودة بنتيجة إيجابية.

تخفيف الحمل البدني بسبب الحرارة

وخلال المران حرص الجهاز الفني على تقليل الحمل البدني على اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة في برازافيل، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين لتنفيذ البرنامج التدريبي.

المجموعة الأولى خاضت تدريبات بالكرة تحت إشراف المدير الفني معتمد جمال، وركز خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، بينما تولى المدرب المساعد إبراهيم صلاح قيادة تدريبات المجموعة الثانية، في إطار البرنامج الموضوع للحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين قبل اللقاء.

متابعة حالة اللاعبين قبل المباراة

كما تابع معتمد جمال حالة اللاعبين البدنية بشكل مستمر خلال المران، للاطمئنان على جاهزيتهم الكاملة قبل المباراة المرتقبة التي تقام غدًا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ستاد الفونس ماسامبا.

دعم دبلوماسي لبعثة الزمالك

وشهد المران حضور إيمان ياقوت سفيرة مصر لدى الكونغو برازافيل، حيث حرصت على زيارة بعثة الزمالك والاطمئنان على كافة احتياجات الفريق، مؤكدة توفير جميع سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني قبل خوض المباراة المهمة.

تقسيمة فنية في ختام التدريب

واختتم الفريق تدريباته بتقسيمة فنية مطولة تحت إشراف معتمد جمال، ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية وتصحيح عدد من الأخطاء داخل الملعب، في إطار الاستعدادات النهائية قبل المواجهة المرتقبة التي يسعى خلالها الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

