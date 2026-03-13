معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ستاد الفونس ماسامبا في إطار الاستعداد لمواجهة فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز الشديد خلال المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تُسهل من مهمة الفريق قبل لقاء العودة.



وشدد معتمد جمال خلال حديثه مع اللاعبين على صعوبة المباراة، في ظل قوة المنافس على ملعبه، وأكد في الوقت نفسه ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الزمالك على تقديم أداء مميز وحسم المواجهة لصالحهم.

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال مران اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل الكونغو برازفيل.