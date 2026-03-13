أوتوهو الكونغولي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

خاض فريق أوتوهو دوبو الكونغولي تدريباته الجماعية خلال الساعات الماضية، استعدادًا لمواجهة نظيره الزمالك المصري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الحصة التدريبية تركيز الجهاز الفني للفريق الكونغولي على الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يسعى الفريق لتطبيقها خلال المباراة المرتقبة أمام بطل مصر.

ويأمل أوتوهو في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة، في ظل أهمية المواجهة التي تمثل خطوة حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة القارية.

ومن المنتظر أن تجمع المباراة بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، حيث يسعى الزمالك للعودة بنتيجة إيجابية خارج أرضه تسهّل مهمته قبل مواجهة الإياب.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته في مرحلة المجموعات، ليضرب موعدًا مع الفريق الكونغولي في مواجهة قوية ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة