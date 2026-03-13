استنفار في الإمارات.. اعتراض صواريخ بالستية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الجمعة أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الدفاع الإماراتية في بيان لها، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت الدفاع الإماراتية أن وحدات الدفاع الجوي نجحت اليوم في التصدي لـ 7 صواريخ باليستية و27 مسيرة قادمة من إيران.

وكان الجيش الإيراني، أعلن استهداف مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين إيران، وأمريكا وإسرائيل والتي اندلعت في نهاية فبراير الماضية بعدوان إسرائيلي أمريكي مشترك ضد طهران، تسبب في مقتل عشرات القادة على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.