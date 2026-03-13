مسلسل نون النسوة الحلقة 9.. محمد جمعة يطلق هبة مجدي والرافعي يحاول مساعدتها

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة 9 تطورات مثيرة فى الاحداث حيث يحاول مراد “أحمد الرافعي” ان يقف بجوار زينات “هبة مجدي” وكلف محامي شركته “إيهاب فهمي” ان يكون وكيلها فى قضية المخدرات.

بينما صلاح “محمد جمعة” قرر أن يطلق زينات بعد أن لفق لها تهمة الاتجار بالمخدرات وبالفعل ارسل ورقة طلاقها على قسم الشرطة قبل ان يتم الحكم عليها وحتى يستطيع ان يتزوج من شريفة “مي كساب”.

وتكتشف شريفة ان صلاح استحوذ على ميراثها وشقيقتها دون وجه حق بتوكيل عام منهما فى قضايا اخر الا انه استغله لصالحه واستولى على ميراثهما.

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.