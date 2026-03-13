الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو الليثي ببرنامج “إنسان تاني”: الإعتذار شجاعة وليس ضعف

عمرو الليثي
عمرو الليثي
سعيد فراج

قال الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني " علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا .. أيام زمان في ابتدائي اختلفت أنا وصاحبي ، وبعدها اتصل عليا يصالحني مثل كل مرة.  

وتابع الليثي ولكننا اختلفنا مرة أخري وانتظرت منه أن يتصل عليا ويصالحني ولكنه لم يتصل ، ومرت الأيام وكل واحد منتظر مين هيبدأ بالاتصال ، ومر وقت وطويل وبدأت أفكر في ما حدث وأنني كنت الغلطان ، واتصلت عليه فرد عليا والده بأنه قد توفي من يومين. 

وأضاف ومن وقتها أصبحت إنسان تاني وتغيرت أفكاري وفهمت أن الدنيا أقصر من كلمة صغيرة أو طيبة ، وكلمة أنا آسف والتي تأتي في عز الأزمة والزعل تكون أهد علي قلب كل إنسان وتنهي الخلاف وتقرب وجهات النظر ، وكلمة طيبة في لحظة تصلح خلاف من الممكن ان يمتد لسنيين. 

ووجه الليثي نصيحة في ختام الحلقة .. تطيب الخاطر في وقت الزعل بيطفي نار الغضب وبيقرب المسافات وأن كل إنسان فهم إن  الاعتذار شجاعة مش ضعف هو إنسان اعقل وأنضج وهو إنسان تاني .

يأتي اذاعة برنامج إنسان في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج إنسان تاني

والبرنامج يقدم قصص إنسانية ملهمة وناجحة  يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي. 

كما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع واجهت التحديات الصعبة وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد. 

يذاع برنامج «إنسان تاني» في الثالثة عصراً مع الدكتور عمرو الليثي  وطوال شهر رمضان  2026، على جميع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الرسمية .

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي برنامج إنسان تاني

