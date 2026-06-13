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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء : تحديد بداية العام الهجري الجديد الاثنين المقبل

رؤية الهلال
رؤية الهلال
محمد شحتة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال شهر المحرم والعام الهجري الجديد، منوهة أنه سيتم استطلاع هلال شهر المحرم يوم الاثنين 29 من شهر ذي الحجة 1447هـ، الموافق 15-6-2026م.

موعد بداية العام الهجري الجديد

وبحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يكون موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ هو يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، ويكون يوم الاثنين 29 ذي الحجة الموافق 15 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

وأكد مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر المحرم 1448هـ يوم الإثنين 15 يونيو 2026م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من غرب أفريقيا وجنوب غرب أوروبا ومعظم الأمريكيتين، وحيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الإثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو غرة شهر محرم في غالبية دول العالم الإسلامي.

دعاء العام الهجري الجديد

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.

دار الإفتاء استطلاع رؤية الهلال هلال شهر المحرم العام الهجري الجديد رأس السنة الهجرية السنة الهجرية الجديدة

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