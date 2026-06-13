دعاء وداع العام الهجري ..كلمات بسيطة رددها قبل غروب شمس يوم الإثنين

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1448 هـ لتحديد بداية العام الهجري الجديد، وذلك مساء يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 يونيو 2026م. ومن جهة أخرى، توضح التقديرات الفلكية أن غرة السنة الهجرية الجديدة ستوافق الثلاثاء 16 يونيو.



ويرتبط الحسم الفعلي للموعد بنتيجة الرؤية الشرعية؛ فإذا تحقق ظهور الهلال بصرياً، يُعلن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026م أول أيام شهر المحرم والمطلع الرسمي للعام 1448 هـ.

وإذا تعذرت رؤية الهلال، يُعتبر يوم الثلاثاء 16 يونيو هو اليوم الثلاثين والمكمل لشهر ذي الحجة لعام 1447 هـ، ما يعني تأجيل انطلاق السنة الهجرية الجديدة وغرة شهر المحرم إلى يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026م.

دعاء وداع العام الهجري

وبدأ عدد كبير من المسلمين خلال هذه الأيام بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن دعاء وداع العام الهجري ١٤٤٧ أو دعاء نهاية العام الهجري .

و ننشر عدد من الأدعية الخاصة بنهاية العام الهجري ومنها

«اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم».

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

اللهم إني أسألك خير هذهالسنةالمقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء بداية العام الهجري مكتوب

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني، وأنا مسلم".. اللهم اعصمنا بدينك، وطواعيتك، وطواعية رسولك، وجنبنا حدودك".

اللهم اجعلنا نحبك، ونحب ملائكتك، وأنبياءك، ورسلك، ونحب عبادك الصالحين".. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك، وإلى أنبيائك، ورسلك، وإلى عبادك الصالحين".. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة".

اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم".. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.. اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى".

اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا".

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك وكريم جودك الكريم المعول وهذا العام الجديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زُلفة يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب".

يا مقلب القلوب والأبصار ، يا مدبر الليل والنهار ، ويا محول الحال والأحوال ، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة ، وأنت مالك الملك ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنة خير وبركة وفرح على جميع المسلمين .

اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.