دعاء استقبال شهر المحرم.. يفتح لك أبواب كل خير وفرج وتوفيق

دعاء استقبال شهر المحرم أيام قليلة تفصلنا عن شهر الله المحرم، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، بعد غروب شمس يوم الاثنين 15 من شهر يونيو الجاري، لذلك يبحث الكثير عن دعاء استقبال شهر المحرم، وسوف نذكره فة السطور القادمة.

دعاء استقبال شهر المحرم

اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.

اللهم اكتب لنا الخير في كل خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.

يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.

اللهم اجعل هذا العام حافلًا بالخيرات، ومليئًا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.

دعاء اخر جمعة فى العام الهجري 1447

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.

اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

دعاء شهر محرم لقضاء الحوائج