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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يشهد انعقاد ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي 2026 للإسكندرية.. صور

ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظة
ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظة
حنان توفيق

في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٦، شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انعقاد "ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظة الإسكندرية"، بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسي الوزارة بمحافظة الإسكندرية.

وخلال فعاليات ورشة العمل، تم عرض التقرير الذي أعده قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري عن موقف المنظومة المائية بمحافظة الإسكندرية، كما تم عرض تقرير السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية، لاستعراض الموقف المائي خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، من حيث تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، وصيانة بوابات أفمام الترع، وقناطر الحجز، وصيانة محطات الرفع.

وخلال الورشة، دار حوار بين الأستاذ الدكتور الوزير و المهندسين الحضور حول التحديات التي تواجه منظومة العمل ومقترحات التعامل معها من مختلف النواحي (الفنية - الإدارية - القانونية)، حيث أكد السيد الوزير على استقبال أي أفكار جديدة لمشروعات أو مقترحات للتطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل، ودراستها لتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.

وأوضح الدكتور سويلم أن عقد ورش العمل بالمحافظات يهدف إلى تقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، والتواصل المباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة.

وقد أشاد الدكتور سويلم بجهود أجهزة مصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، ومجهوداتهم المبذولة في خدمة المنتفعين.

كما تفقد الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية، والتقى سيادته بالسادة العاملين بمجمع الري، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة، وخدمة المنتفعين، وتوصيل مياه الري للمزارعين، مشيرًا إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، موجهًا بتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تتطلبها منظومة العمل بالإدارة.

ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظة بمحافظة الإسكندرية وزير الموارد المائية

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