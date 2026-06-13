الدكتور سويلم يتفقد اليوم حالة الري والمحطات بمحافظة الإسكندرية خلال فترة الصيف.. صور

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٦، محافظة الإسكندرية لمتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة، فى إطار جولات الوزير الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد الدكتور سويلم، ترعة النصر، ومحطة رفع النصر ٤ ، وأعمال إنشاء محطة النصر 5 .

وقد وجه الدكتور سويلم باستكمال أعمال توسعة الاختناقات بترعة النصر بمسافة ٢.٦ كم، وضرورة نهو ١.٥ كم منها خلال السدة الشتوية المقبلة، مع بدء تنفيذ خطة عمل الصاولات على نهر النيل ومصبات المصارف ونهوها خلال عام واحد .

وفيما يخص محطة ٤ القديمة، فقد وجه سيادته باستمرار أعمال الصيانة والتشغيل لدعم المحطة الجديدة حال حدوث أي أعطال، مع العمل على التوسع في تعديلات منظومة تبريد المحطة لتكون بالمياه توفيرا للزيوت .

وفيما يخص محطة النصر الجديدة ٥، فقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لعمل حواجز على ترعة النصر في الأماكن الحرجة، والتنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل العدد الكافي من الوحدات للوفاء بمتطلبات الري، و دراسة زمام محطة الشجاعة من صور الأقمار الصناعية لتحديد الاحتياجات المائية بدقة ومقارنتها بتصرف المحطة.

ووجه بدراسة وحسم مشكلات الري على خط ٢٤ فرع ٣ من خلال توجيه التفتيش الفني بعمل تقرير مصور يوضح الموقف كاملا وعرضه على سيادته اليوم قبل انتهاء الزيارة .

كما وجه بتشكيل لجنة من الخبراء والباحثين لدراسة تشجير الترع دون الإضرار بأعمال التبطين.