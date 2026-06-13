قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أكبر موجة هبوط منذ سنوات.. هل يستعد الذهب لعودة غير متوقعة؟
الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة معتدلة ليلا.. تفاصيل
مدبولي: تسويات مرتقبة لمديونيات الهيئات الاقتصادية.. وندرس مسابقات لتحفيز المحافظات المتميزة
تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس
تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم
ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية
3 أرقام تاريخية تنتظر المغرب في مواجهة البرازيل.. تعرف عليها
مدبولي: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على مواجهة الأزمات العالمية
مدبولي: الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية والأولوية للصرف الصحي
مدبولي يشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد
112 غرفة وصيدلية بيطرية.. تفاصيل شلتر الكلاب الضالة الجديد بالقاهرة
مفيش دعم يستمر للأبد.. مدبولي عن الدعم النقدي: الفئات الأكثر احتياجا تحصل على أعلى قيمة نقدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور سويلم يتفقد اليوم حالة الري والمحطات بمحافظة الإسكندرية خلال فترة الصيف.. صور

متابعة حالة الري ومحطات الرفع
متابعة حالة الري ومحطات الرفع
حنان توفيق

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٦، محافظة الإسكندرية لمتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة، فى إطار جولات الوزير الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد الدكتور سويلم، ترعة النصر، ومحطة رفع النصر ٤ ، وأعمال إنشاء محطة النصر 5 .

وقد وجه الدكتور سويلم باستكمال أعمال توسعة الاختناقات بترعة النصر بمسافة ٢.٦ كم، وضرورة نهو ١.٥ كم منها خلال السدة الشتوية المقبلة، مع بدء تنفيذ خطة عمل الصاولات على نهر النيل ومصبات المصارف ونهوها خلال عام واحد .

وفيما يخص محطة ٤ القديمة، فقد وجه سيادته باستمرار أعمال الصيانة والتشغيل لدعم المحطة الجديدة حال حدوث أي أعطال، مع العمل على التوسع في تعديلات منظومة تبريد المحطة لتكون بالمياه توفيرا للزيوت .

وفيما يخص محطة النصر الجديدة ٥، فقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لعمل حواجز على ترعة النصر في الأماكن الحرجة، والتنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل العدد الكافي من الوحدات للوفاء بمتطلبات الري، و دراسة زمام محطة الشجاعة من صور الأقمار الصناعية لتحديد الاحتياجات المائية بدقة ومقارنتها بتصرف المحطة.

ووجه بدراسة وحسم مشكلات الري على خط ٢٤ فرع ٣ من خلال توجيه التفتيش الفني بعمل تقرير مصور يوضح الموقف كاملا وعرضه على سيادته اليوم قبل انتهاء الزيارة .

كما وجه بتشكيل لجنة من الخبراء والباحثين لدراسة تشجير الترع دون الإضرار بأعمال التبطين.

سويلم الإسكندرية لمحافظة الإسكندرية حالة الري ومحطات الرفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: ثورة 30 يونيو أرست دعائم الجمهورية الجديدة ووضعت مصر على طريق التنمية الشاملة

النائبة سجى عمرو هندي

برلمانية: طرح أراضٍ صناعية للمصريين بالخارج يربط أبناء الوطن بمشروعات التنمية

محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ

رئيس ثقافة الشيوخ يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بالذكرى الثامنة لتأسيسها

بالصور

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
طرق الأبواب

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
اعمال رصف

محافظ الشرقية يوجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد