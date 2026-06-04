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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور سويلم يتابع موقف تطهيرات الترع والمصارف وصيانة البوابات ومحطات الرفع

أعمال صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية
أعمال صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية
حنان توفيق


 عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي وحالة المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة الدقهلية، حيث تم حتى تاريخه تطهير ١٨٢٠ كيلومترًا من الترع، و١١٢٧ كيلومترًا من المصارف، كما تتواصل متابعة أجهزة الري والزراعة لأعمال تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، حيث تم تطهير ٧٢٢ كيلومترًا من المساقي الخاصة حتى تاريخه.

كما تم استعراض موقف أعمال صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية بإجمالي (٣٨) منشأً، تم نهو (١٣) منشأً مائيًا منها، وجارٍ العمل في (٢٥) منشأً آخر.

كما تم عرض موقف صيانة محطات الخلط الوسيط بنطاق محافظة الدقهلية بإجمالي (٨٧) محطة خلط، وعرض موقف أعمال صيانة محطات الرفع، حيث تم نهو صيانة محطتي المطرية الجديدة والقديمة، وجارٍ تأهيل وصيانة بعض المكونات في محطات (الجنينة - الإيراد القديمة والجديدة - بني عبيد - بساط - صدقا - النظام - مصرف (٢) القديمة والجديدة - البلامون - قلبشو).

كما تم عرض إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق محافظة الدقهلية.

وقد أكد الدكتور سويلم على استمرار جاهزية المنظومة المائية بكافة المحافظات، وكذلك بمحافظة الدقهلية، لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية.

وقد وجه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية بنهو كافة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وإدراج موقف التطهيرات على المنصة الإلكترونية لمتابعة التطهيرات، مع استمرار رصد موقف الحشائش باستخدام صور الأقمار الصناعية ومقارنتها بالموقف على الطبيعة، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لمتابعة تطهير المساقي الخاصة، وتفعيل دور الروابط في التعاون مع الوزارة في إدارة المياه.

كما وجه سيادته باستمرار متابعة أعمال صيانة محطات الرفع، وصيانة البوابات، والالتزام بالمناوبات، والمتابعة المستمرة للمناسيب بشبكة الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المنتفعين.

أعمال صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية محافظة الدقهلية أجهزة الري والزراعة أعمال صيانة بوابات أفمام الترع

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