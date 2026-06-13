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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اشتباكات بين متظاهرين من اليمين المتطرف ومناهضين للعنصرية في مدن بريطانية

اشتباكات بين متظاهرين من اليمين المتطرف ومناهضين للعنصرية في مدن بريطانية
اشتباكات بين متظاهرين من اليمين المتطرف ومناهضين للعنصرية في مدن بريطانية
أ ش أ

شهدت عدة مدن في المملكة المتحدة، اليوم السبت، مسيرات لليمين المتطرف، جاءت في أعقاب اضطرابات عنيفة شهدتها مدينتا بلفاست وساوثهامبتون خلال الأيام الماضية.

واعتقلت الشرطة البريطانية عدة أشخاص اليوم، إثر اندلاع اشتباكات بين جماعات ينتمون لليمين المتطرف ومتظاهرين مناهضين للعنصرية والفاشية في كل من برايتون وليفربول وشيفيلد وجلاسكو.

وكانت مدينة بلفاست قد شهدت هذا الأسبوع إضرام النيران في منازل وسيارات، عقب إصابة المواطن ستيفن أوجيلفي (44 عاما) بفقدان عينه إثر هجوم بسكين مساء الإثنين الماضي. ووُجهت اتهامات بمحاولة القتل إلى مهاجر (30 عاما)، كما أودع خمسة أشخاص السجن هذا الأسبوع بتهمة إثارة اضطرابات عنيفة، على خلفية أعمال شغب اندلعت في ساوثهامبتون ردا على وفاة الطالب هنري نواك (18 عاما).

ونظمت حركة "ارفعوا الألوان" التي تصف نفسها بأنها "حركة شعبية من أجل الوحدة والوطنية" وتناهض الهجرة غير النظامية في مدينة شيفيلد، تظاهرة اليوم السبت، فيما أعلنت الشرطة اعتقال خمسة أشخاص حيث وُجهت اتهامات لأربعة رجال بالإخلال بالنظام العام، في حين اعتُقل آخر للاشتباه في ارتكابه اعتداء.

وفي برايتون، نزلت إلى الشوارع جماعة "وطنيو الجنوب الشرقي" المناهضة للهجرة، في مواجهة متظاهرين آخرين انضموا لفعالية حملت اسم "كرنفال مناهضة الفاشية".

وطالبت الجماعة المناهضة للهجرة بتشديد الرقابة على الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، في المقابل، شاركت أكثر من 20 منظمة مناهضة للعنصرية في التظاهرة المضادة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاشتباكات طفيفة بين المجموعتين، تركزت حدتها حول محطة قطار برايتون.

وفي سياق متصل، اشتبك متظاهرون غاضبون في جلاسكو اليوم، بعدما احتشد الآلاف في المدينة للمشاركة في تظاهرة "استعادة شوارعنا" التي نظمتها حركة "نهوض ضد العنصرية".

وتجمع المتظاهرون المناهضون للعنصرية بالقرب من مجموعة أصغر حجما من المتظاهرين اليمينيين، والذين فصلت الشرطة بينهم وبين المسيرة الرئيسية بالحواجز.

اشتباكات متظاهرين اليمين المتطرف مناهضين للعنصرية بريطانيا

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