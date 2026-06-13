كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تغيب فتاة بقنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بشأن تغيب فتاة عقب خروجها من مسكنها بقنا.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بشأن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بقنا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري، تبلغ لمركز شرطة الوقف بقنا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلتها عقب خروجها من مسكنهما لخلافات أسرية بينهما.

وأمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة (16 عاماً مقيمة بدائرة المركز) بدائرة قسم شرطة قنا، وباستدعائها وسؤالها أقرت بتركها منزلها بمحض إرادتها لذات الخلافات، ونفت تعرضها لأى مكروه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المذكورة لأهليتها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.