نؤة لها السلام وهالة صداع... هدى الإتربي تودع الموسم الرمضاني

ودعت الفنانة هدى الإتربي، الموسم الرمضاني لعام 2026 برسائل مؤثرة للشخصيات التي قدمتها في مسلسلي "مناعة" و"كلهم بيحبوا مودي".

ونشرت الإتربي صور جديدة من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي قدمة به شخصية "هالة" أمام الفنان ياسر جلال وكتبت "كلهم بيحبوا مودي بس هالة هي الوحيدة اللي عاملة حالة طواريء في المسلسل كله بتغير وتتخانق وتزعل وترجع تضحك تاني وبتحب بطريقتها الخاصة اللي فيها جنون وهوس وكانت أكتر واحدة عاملة صداع لمودي بس أكيد ده ألطف من الهدوء الممل".

كما نشرت هدى صور جديدة من كواليس مسلسل "مناعة" والذي تألقت من خلاله في شخصية "نؤة" والاي كتبت عنها "نؤة …

الإنسان ساعات بيبقى تايه، بيحاول يلاقي مكان يحس فيه بالأمان..تستحقي في يوم تلاقي السلام اللي تستحقيه،

وتلاقي حد يشوفك بقلبه"

وتنتظر هدى الاتربي عدة أعمال سينمائية هامة الفترة المقبلة حيث تشارك في بطولة ثلاثة أفلام وهم "١٠١ مطافي" و "بيج رامي" و "هيروشيما"