مسلسل المتر سمير الحلقة 9.. كريم محمود عبد العزيز يدخل في صراع نفسي جديد

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث التشويقية المليئة بالصراعات فى حياة سمير ، والتى من أبرزها، دخول سمير (كريم محمود عبد العزيز) فى حالة من الصدمة بعد منعه من رؤية ابنته وطرده من المدرسة ويشكو لخاله (محمد عبد الرحمن) ويبدأ يفكر فى حل للأزمة.

وتدخل ايضا ابنته فى حالة نفسية سيئة وتخبر والدتها ميرفت (ناهد السباعى) انها لا تريد ان تذهب إلى المدرسة مرة اخري بسبب ما حدث مع والدها ، وتخبرها والدتها ان هذا الامر طبيعي بسبب ذهاب والدها لها فى وقت غير مسموح به برؤيتها.

وتذهب ميرفت الى محكمة الاسرة حتى تتابع النفقة التى ألزمت سمير بها ويتحرى ضابط عن الاوضاع المادية لسمير .

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.