مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث التشويقية فى حياة سمير وحياته العملية المليئة بالتحديات، والتى من أبرزها، تدخل المتر سمير (كريم محمود عبد العزيز) فى قضية جديدة تخص الحاجة روحية (ميمي جمال) التى طلبت أن ترفع قضية طلاق على زوجها (محمد الصاوي) وبالفعل ينجح سمير فى المهمة ويتم الطلاق بينهما.

ويقابل سمير تحدي جديد بعد أن منعته زوجته ميرفت (ناهد السباعي) من رؤية ابنتهما بالمدرسة ويدخل سمير فى حالة حزن.

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.