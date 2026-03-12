أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

أشاد المؤلف أيمن سلامة بالنجمة ريهام حجاج وذلك بعد نجاح مسلسلها توابع الذي عُرض في رمضان الحالي 2026، مؤكّدًا أنها فنانة موهوبة، وتمتلك قدرات كبيرة في الأداء.

وأضاف أيمن سلامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إحنا لبعض»، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أن هناك وجود الكثير من الأشياء الفنية المشتركة بينه وبين النجمة ريهام حجاج، حيث تتميز بالاجتهاد والقدرة على تقديم أدوار متنوعة تحقق نجاحًا لدى الجمهور.



وقال أيمن سلامة إن الدراما المصرية شهدت هذا العام حالة من التنوع والثراء في الموضوعات والأعمال المقدمة، مع التركيز على قضايا اجتماعية وإنسانية وترفيهية، ما يعكس قدرة الصناعة على تقديم محتوى يناسب جميع الأذواق.



وأوضح أيمن سلامة، أن مصر استطاعت تقديم أعمالها في مختلف الدول العربية الشقيقة، وهو ما يعكس مدى انتشار الدراما المصرية وتأثيرها الإيجابي على المشاهد العربي.



وأكد أيمن سلامة أن هذا التنوع يعود جزئيًا إلى الجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تدعم تقديم محتوى متنوع يعالج قضايا مختلفة تهم المجتمع، ويساهم في إثراء الموسم الدرامي بجودة عالية وأعمال متنوعة تناسب الجمهور.



