بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

بعد النجاح اللافت الذي حققته في تتر مسلسل "صحاب الأرض"، تستعد الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي لطرح أولى أغانيها باللهجة المصرية بعنوان "السلام أمانة"، في خطوة جديدة تثبت بها حضورها في الساحة الفنية المصرية.

وجاء هذا العمل بعد تعاونها الأول مع الفنان أمير عيد في تتر المسلسل، الذي مزج بين الفلكلور الفلسطيني والكلمات المصرية المعاصرة، حيث تضمن مقطعًا من الأغنية التراثية "يما مويل الهوا"، بتوزيع المؤلف الموسيقي التونسي أمين بوحافة.

وتخوض ناي من خلال أغنية "السلام أمانة" تجربتها الأولى في الغناء باللهجة المصرية، حيث تتعاون فيها مع الشاعر عمر عبده علي، والملحن عمرو الشاذلي، بينما يتولى الإنتاج المنتج الموسيقي اللبناني سليمان دميان.

يُذكر أن مسلسل "صحاب الأرض" يتناول المأساة الإنسانية لسكان غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر، ويجسد إياد نصار خلاله شخصية رجل فلسطيني يسعى لإنقاذ ابن شقيقه من تحت أنقاض القصف، فيما تقدم منة شلبي دور طبيبة مصرية ضمن قافلة إنقاذ، في عمل من إخراج بيتر ميمي.

وتُعد ناي البرغوثي من أبرز الأصوات الفلسطينية المعاصرة، إذ تجمع في تجربتها الفنية بين الطرب العربي والتجارب الموسيقية الحديثة، إلى جانب موهبتها في العزف على آلة الفلوت وتأليف الموسيقى، وقدمت عددًا من الأغنيات البارزة مثل "لازم أحكيلك" و"هيدا الليل" و"غندرة".