نتنياهو: نهيئ الظروف لتمكين الشعب الإيراني من إسقاط النظام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إنه لا يعلم إن كان الإيرانيون سيُطيحون بالنظام موضحا: "يمكنك أن تقود شخصًا إلى الماء، لكن لا يمكنك إجباره على الشرب".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب ضد إيران أنه لا يوجد ما يضمن انتفاضة الشعب الإيراني بعد أن "تهيئ إسرائيل الظروف" اللازمة لإسقاط النظام في طهران.

وأشار نتنياهو إلى أنه: "يمكنك أن تقود شخصًا إلى الماء، لكن لا يمكنك إجباره على الشرب. سنهيئ الظروف المثلى لذلك، بما في ذلك الغارات الجوية كما فعلنا بالأمس، وكما نفعل هذه الأيام، في محاولة لمنحهم المساحة اللازمة للخروج إلى الشوارع".

وعند سؤاله عما إذا كان سيستهدف المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، أجاب نتنياهو: "لن أؤمّن على حياة أيٍّ من قادة المنظمات الإرهابية".

زعم نتيناهو ، أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، هو مجرد دمية في يد الحرس الثوري الإيراني، ولا يسمح له بالظهور علنا.