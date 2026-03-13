فايننشال تايمز: أمريكا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت منذ بداية الحرب على إيران، كميات من الذخائر تكفي لسنوات من العمليات العسكرية العادية.



وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستهلاك الكبير يعكس حجم الانخراط الأمريكي في العملية المشتركة مع إسرائيل على إيران، مما يضع ضغوطاً على سلاسل التوريد وإعادة تعبئة المخزون العسكري، وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متعددة حول العالم.

أشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار في أول يومين من الحرب على إيران.

وذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الجيش الأمريكي استخدم ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار خلال أول يومين من الضربات على إيران، وذلك وفقًا لتقييم قدمه البنتاجون إلى لجان الكونجرس يوم الاثنين.

وأعرب أعضاء الكونجرس، الذين قد يضطرون قريبًا إلى الموافقة على تمويل إضافي للحرب، عن قلقهم إزاء سرعة استنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية - بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى التي استُخدمت بكثافة في الأيام الأولى للحرب - في وقتٍ يُعاني فيه قطاع الصناعات الدفاعية بالفعل من صعوبة تلبية الطلب.