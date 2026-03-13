محمد فؤاد ينفي عودته للوفد ويؤكد استمراره في حزب العدل

قال النائب محمد فؤاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل ، إنه تابع ما تم تداوله في بعض المواقع بشأن عودته إلى حزب الوفد ، وأود التوضيح بكل احترام أن هذا الخبر غير صحيح.

وأضاف : أنني مستمر في موقعي داخل حزب العدل، حيث أتشرف برئاسة هيئته البرلمانية في مجلس النواب.

وقال : أغتنم هذه المناسبة للتأكيد على تقديري الكبير لحزب الوفد وتاريخه الوطني ودوره المهم في الحياة السياسية المصرية، إلا أن موقفي التنظيمي والسياسي واضح ومستقر داخل حزب العدل.

واختتم : أتمنى تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، احترامًا للرأي العام وللممارسة السياسية الرصينة.