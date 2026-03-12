انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

شهد الطريق الدائري الأوسطي في حلوان حادثا مروعا، حيث انقلبت سيارة نقل واصطدمت بعدد من السيارات الأخرى، ما تسبب في شلل مروري وتوقف حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان في الاتجاه لمدينة ٦ أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته.

وتبين انقلاب سيارة نقل محملة ببكرات من الكرتون واصطدامها بسيارة ملاكي وسيارات أخرى، ما أدى إلى تهشم الملاكي تماما وتحولها لقطعة من الخردة.

وتحاول قوات الشرطة ورجال المرور تسيير حركة السيارات بعد حدوث تكدسات نتيجة الحادث وتعطل حركة الطريق، فيما تتولى الأوناش رفع آثار الحادث.

وتفحص قوات الشرطة مدى وجود ضحايا من وفيات أو إصابات جراء الحادث.