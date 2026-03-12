قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
محافظات

شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه

ابراهيم جادالله

بدأت شركة مياه البحر الأحمر في تكثيف حملات التوعية الميدانية للتواصل المباشر مع المواطنين للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه مع تنفيذ حملات لطرق الأبواب لتوعية السيدات بترشيد الاستهلاك حيث من المتوقع زيادة في معدلات استهلاك المياه خلال فترة الأعياد وما قبل العيد.

وعلي هامش حملات التوعية الميدانية كما تم تنفيذ حملات للتوعية بالاسواق للتوعية بتجنب السلوكيات الخاطئة التي تزيد العبء علي شبكات الصرف الصحي

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل أن حملات التوعية الميدانية تهدف الي تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي

وتتضمن الحملات وضع ملصقات و توزيع مطبوعات للتوعية المائية وتوعية بخدمات الشركة وفي مقدمتها خدمه الخط الساخن التى تعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقي شكاوي واستفسارات المواطنين والتعامل معها علي الفور

كما استعانت شركة مياه البحر الأحمر برجال الدين من مديرية أوقاف البحر الأحمر ومنطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوي لتنفيذ ندوات ودروس دينية بالمساجد انطلاقا من الدور المؤثر لرجال الدين في توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك و تحريم كافة أشكال الاهدار

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار انشطة التوعية على مدار العام بمشاركة كافة الجهات بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وتأمين الحصص المائية لأهالي المحافظة

