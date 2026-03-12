شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه

بدأت شركة مياه البحر الأحمر في تكثيف حملات التوعية الميدانية للتواصل المباشر مع المواطنين للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه مع تنفيذ حملات لطرق الأبواب لتوعية السيدات بترشيد الاستهلاك حيث من المتوقع زيادة في معدلات استهلاك المياه خلال فترة الأعياد وما قبل العيد.

وعلي هامش حملات التوعية الميدانية كما تم تنفيذ حملات للتوعية بالاسواق للتوعية بتجنب السلوكيات الخاطئة التي تزيد العبء علي شبكات الصرف الصحي

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل أن حملات التوعية الميدانية تهدف الي تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي

وتتضمن الحملات وضع ملصقات و توزيع مطبوعات للتوعية المائية وتوعية بخدمات الشركة وفي مقدمتها خدمه الخط الساخن التى تعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقي شكاوي واستفسارات المواطنين والتعامل معها علي الفور

كما استعانت شركة مياه البحر الأحمر برجال الدين من مديرية أوقاف البحر الأحمر ومنطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوي لتنفيذ ندوات ودروس دينية بالمساجد انطلاقا من الدور المؤثر لرجال الدين في توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك و تحريم كافة أشكال الاهدار

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار انشطة التوعية على مدار العام بمشاركة كافة الجهات بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وتأمين الحصص المائية لأهالي المحافظة