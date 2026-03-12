الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة

شهدت أسعار اللحوم بأنواعها البلدي والمستورد، استقرارا في الأسواق اليوم الخميس 12 مارس 2026، حيث يعكس ذلك التحديث الأخير على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، مما يشير إلى تغير طفيف في سوق اللحوم بسبب عوامل العرض والطلب، والظروف المحيطة بالمنطقة، وتحريك أسعار الوقود، ويبقى الدعم في مصر لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.



أسعار اللحوم في الأسواق

ـ وصل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 406 جنيهات.

- وصل سعر كيلو اللحوم البتلو نحو 418 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.



ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 425 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 350 و370 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه.

- وصل سعر كيلو كفتة أرز نحو 280 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو سجق بلدي نحو 320 جنيهًا.



ـ وصل سعر كيلو حواوشي جاهز نحو 300 جنيه.

- وصل سعر كيلو طرب محشي نحو 390 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كفتة الحاتي نحو 320 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو برجر نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

- بلغ سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو الكندوز نحو 320 جنيهًا.



ـ سجل سعر كيلو الضاني نحو 350 جنيهًا.

ـ كيلو اللحم السوداني الطازج: 310 جنيهات

- بلغ سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر المفروم البلدي نحو 280 جنيهًا للكيلو.

ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.



- بلغ سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

ـ سجل سعر الكبدة البرازيلي 170 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق المجمد 160 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة، عن طرح اللحوم البلدية الطازجة في منافذها بأسعار تتراوح بين 350 و420 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.



ـ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل عرق الفلتو البلدي نحو 430 جنيهًا.

ـ سجل سعر كباب الحلة نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.



- سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ سجل كيلو كفتة الأرز سعر 200 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو كفتة السيخ نحو 220 جنيهًا.