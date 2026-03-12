قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة

اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
خالد يوسف

شهدت أسعار اللحوم بأنواعها البلدي والمستورد، استقرارا في الأسواق اليوم الخميس 12 مارس 2026، حيث يعكس ذلك التحديث الأخير على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، مما يشير إلى تغير طفيف في سوق اللحوم بسبب عوامل العرض والطلب، والظروف المحيطة بالمنطقة، وتحريك أسعار الوقود، ويبقى الدعم في مصر لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.


أسعار اللحوم في الأسواق

ـ وصل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 406 جنيهات.
- وصل سعر كيلو اللحوم البتلو نحو 418 جنيهًا.
- وصل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.


ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 425 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 350 و370 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.
ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه.
- وصل سعر كيلو كفتة أرز نحو 280 جنيهًا.
- وصل سعر كيلو سجق بلدي نحو 320 جنيهًا.


ـ وصل سعر كيلو حواوشي جاهز نحو 300 جنيه.
- وصل سعر كيلو طرب محشي نحو 390 جنيهًا.
- وصل سعر كيلو كفتة الحاتي نحو 320 جنيهًا.
ـ وصل سعر كيلو برجر نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

- بلغ سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.
- بلغ سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.
ـ بلغ سعر كيلو الكندوز نحو 320 جنيهًا.


ـ سجل سعر كيلو الضاني نحو 350 جنيهًا.
ـ كيلو اللحم السوداني الطازج: 310 جنيهات
- بلغ سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.
- بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.
ـ سجل سعر المفروم البلدي نحو 280 جنيهًا للكيلو.
ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.


- بلغ سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.
ـ سجل سعر الكبدة البرازيلي 170 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو السجق المجمد 160 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة، عن طرح اللحوم البلدية الطازجة في منافذها بأسعار تتراوح بين 350 و420 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.


ـ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 350 جنيهًا.
ـ سجل عرق الفلتو البلدي نحو 430 جنيهًا.
ـ سجل سعر كباب الحلة نحو 350 جنيهًا للكيلو.
ـ سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.


- سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.
ـ سجل كيلو كفتة الأرز سعر 200 جنيه.
ـ سجل سعر كيلو كفتة السيخ نحو 220 جنيهًا.

الضاني بـ350 جنيهًا أسعار اللحوم منافذ وطنية والزراعة منافذ وزارة الزراعة الكندوز اللحم البقري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

ارشيفية

كفالة 10 آلاف جنيه.. قرار عاجل بشأن شقيق فنانة شهيرة ضُبط بمخدرات وسلاح أبيض

اموال

3 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

المتهمين

بالأسلحة البيضاء.. القبض على طرفي مشاجرة طنطا

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد