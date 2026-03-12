كيف أبر والدي بعد وفاتهما؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد

وجهت الطفلة زينب، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: لو واحد مامته وباباه عند ربنا يعمل ايه عشان يبرهم؟.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن النبي الكريم قال في الحديث الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وأوضح أن الابن يخرج صدقة ويدعو لأبيه وأمه ويفي بالعهد مع والديه، وينفذ وصيتهم ويقضي عنهم ديونهم ويصل الرحم الذي كان والديه يصلونها في حياتهم.

هل أبويا ليه أجر عند ربنا عشان بيصرف علينا؟

كما أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على سؤال يقول: أبونا بيشقي علينا هل ليه أجر عند ربنا؟ قائلا: أيوة ليهم أجر عند ربنا كبير أوي.

واستشهد بحديث النبي الذي يقول فيه "أفضل دينار ينفقه الإنسان هو الدينار الذي ينفقه على عياله" كما أن الإنسان الذي يتعب ويحتسب هذا التعب عند الله فإن الله يكتب له ذلك صدقة لنيته إطعام أولاده من الحلال.