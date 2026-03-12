أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات أن القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى التأمل في نعم الله، خاصة نعمة الطعام والشراب، وضرورة شكره عليها وعدم الإسراف فيها.

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج “اقرأ وربك الأكرم”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإسلام يبيح الطيبات من الطعام والشراب لكنه يحث على الاعتدال، مستشهدًا بآيات من سورة الأعراف وسورة عبس التي تذكر الإنسان بفضل الله وتسخير الكون له، داعيًا إلى شكر النعم وعدم التبذير.

وتابع أن ما في الأرض من خيرات هو من فضل الله ورحمته، ما يوجب على الإنسان أن يقابل هذه النعم بالشكر وأن يستفيد منها باعتدال دون إفراط أو تبذير.