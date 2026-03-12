مجدي عبد الغفار: القرآن يربّي الأبناء على التوازن بين الثواب والعقاب

أكد مجدي عبد الغفار، أستاذ أصول الدين في جامعة الأزهر، أن القرآن يقدم منهجًا تربويا متوازنا يجمع بين الترغيب في الثواب والترهيب من العقاب، وهو الأساس في تربية الأبناء.

وقال مجدي عبد الغفار، خلال تقديمه برنامج “نورانيات القرأن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا التوازن يحمي الطفل من الإفراط في التدليل أو اليأس الناتج عن الخوف، مستشهدًا بآيات الرزق للمتقين والتحذير من مصير الطاغين، وقصة آدم عليه السلام وموقف إبليس، إضافة إلى التأكيد على الإخلاص في العبادة لله وحده كما جاء في سورة الزمر.

وتابع أن الجمع بين الترغيب والترهيب سبق كثيرًا من المدارس التربوية الحديثة، مع التنبيه إلى أن الإفراط في الترغيب يؤدي إلى التدليل، بينما الإفراط في الترهيب يسبب اليأس، مؤكدًا على ضرورة تطبيق هذا التوازن في تربية الأبناء.