بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين

منحة التموين
منحة التموين
خالد يوسف

مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2026، أعلنت الحكومة المصرية عن  منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، حيث يستفيد من المنحة حوالي 10 ملايين بطاقة تمثل نحو 25 مليون مواطن، على أن يتم الصرف خلال شهري مارس وأبريل 2026 بإجمالي تكلفة تقدّر بـ 8 مليارات جنيه.
 

تمديد صرف منحة التموين لمدة شهرين إضافيين لتعزيز الحماية الاجتماعية

أعلنت الحكومة المصرية عن استمرار صرف منحة التموين لمدة شهرين إضافيين، وذلك بهدف دعم الأسر المستفيدة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها التحديات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير دعم مستدام للفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على استقرار الأسر من خلال تيسير وصولهم إلى السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من وطأة الأعباء المالية عليهم.
 

إخطار المستحقين بزيادة منحة التموين

قررت الحكومة زيادة المنحة التموينية إلى 1600 جنيه، يتم صرفها على مدار أربعة أشهر بواقع 400 جنيه شهريًا، إضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة استمرار صرف الدعم حتى عيد الأضحى المبارك، مع معالجة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار بحزم.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتماد الوزارة على نظام شفاف لإخطار المواطنين، يشمل:

- رسائل نصية قصيرة SMS تصل مباشرة لهاتف صاحب البطاقة.

- بون صرف الخبز الذي يظهر فيه استحقاق المنحة عند الحصول على الخبز المدعم.

تمديد ساعات الصرف وتجزئة المنحة

لتسهيل عملية الصرف، تم مد العمل بالمنافذ التموينية 3 ساعات إضافية يوميًا خلال شهر أبريل 2026، لتصبح من الساعة 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل.


كما يمكن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة حتى أربع مرات خلال الشهر، وفق احتياجات الأسرة، دون إلزام بصرفها دفعة واحدة.
 

الفئات المستحقة لصرف منحة التموين

تقتصر المنحة على المواطنين المدرجين ضمن معايير الاستحقاق التي تشمل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وفي حالة عدم وصول إشعار الاستحقاق، تعني أن البطاقة 
غير مشمولة في المرحلة الحالية مع إمكانية مراجعة منفذ التموين للتأكد.

الاستعلام عن منحة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة الاستعلام عن استحقاق المنحة باستخدام الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية من هــنـــــا


ويمكن ذلك من خلال:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة.

- اختيار «خدمات التموين».

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين.

- إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة بشكل صحيح.

- بعد إتمام الخطوات، تظهر بيانات البطاقة كاملة، بما في ذلك عدد المستفيدين وحالة الاستحقاق، وما إذا كانت البطاقة مدرجة ضمن الفئات المستحقة للمنحة.

أماكن الصرف وقائمة السلع المتاحة

يتم صرف المنحة من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل: المجمعات الاستهلاكية، بقالين التموين، منافذ "جمعيتي"، وبدالي التموين.


تتيح المنحة حرية اختيار السلع ضمن الحد الأقصى للصرف لكل بطاقة، على النحو التالي:

- سكر حر حتى 4 كيلو.. 28 جنيه للكيلو.

- أرز معبأ حتى 3 كيلو.. 24 جنيه للكيلو.

- زيت طعام حتى 3 عبوات.. 48–54 جنيه.

- مكرونة حتى 6 عبوات.. 8.5 جنيه للعبوة.

إجراءات رقابية وضمان توافر السلع

لتأمين سلاسل الصرف، تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ:

- صرف 30% من قيمة السلع فورًا لمنافذ "جمعيتي" وبدالي التموين.

- ضمان عدد استعاضات مفتوح طوال فترة المنحة لتفادي نقص أي سلعة أساسية.

- تكثيف الرقابة على جميع المنافذ للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي تلاعب.

- تعد منحة التموين 2026 خطوة مهمة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يعزز استقرار المعيشة ويخفف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

