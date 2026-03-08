آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن صرف 400 جنيه منحة التموين المقدمة من الحكومة للمستحقين خلال شهري مارس وأبريل، وذلك لدعم الأسر المستحقة من خلال منحة التموين الجديدة، حيث تصل قيمتها 800 جنيه لمدة شهرين متتاليين بمناسبة رمضان وعيد الفطر2026.

 

ويستفيد من منحة التموين الإضافية نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا.

منحة التموين 2026.. طريقة التأكد من الاستحقاق بالرقم القومي - نمبر١ نيوز - Number1News

كيف تعرف أن بطاقتك مستحقة؟

لا يحتاج المواطن إلى تقديم طلب أو التوجه إلى مكتب التموين، حيث يتم إخطار صاحب البطاقة تلقائيًا في حال استحقاقه للدعم الإضافي.

ويظهر ذلك من خلال:

- رسالة نصية تصل إلى صاحب البطاقة على الهاتف المحمول.

- رسالة توضح الاستحقاق تظهر في بون صرف الخبز أثناء شراء الخبز المدعم
 

آخر موعد لـ صرف 400 جنيه 

منحة شهر مارس: بدأت من فبراير الماضي وتستمر طوال شهر مارس 2026.

منحة شهر أبريل: سيتم الصرف على مدار الشهر بالكامل.

آخر موعد لصرف منحة التموين هو نهاية أبريل 2026، لذلك يُنصح للمواطنين بعدم التأخر في الصرف لضمان الحصول على كامل مستحقاتهم.

الاستعلام عن منحة التموين بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن منحة التموين بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية باتباع خطوات بسيطة:

 الدخول للموقع

 اختيار “خدمات التموين”

 ثم “الاستعلام عن صرف”

 وإدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة

 تظهر حالة البطاقة، عدد المستفيدين، وما إذا تم إدراجك في المنحة

طريقة الاستعلام عن منحة التموين 

 

يمكن الاستعلام عبر موقع “دعم مصر” التابع لوزارة التموين، من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية لمتابعة حالة الاستحقاق.

ويمكن الاستعلام عن منحة التموين الجديدة عبر إرسال رسالة برقم "1" إلى 9136. 
 

منحة التموين رمضان2026

ويشمل صرف منحة التموين مجموعة من السلع الأساسية، والتي يمكن للمواطن اختيارها حسب احتياجاته، بحد أقصى للسلع التالية شهريًا:

  • 4 كيلو سكر
  • 3 زجاجات زيت
  • 6 أكياس مكرونة
  • 3 كيلو أرز

ويمكن استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه بسلع أخرى ضمن قائمة السلع المعتمدة، وفق رغبة المواطن.

طريقة الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أماكن صرف منحة التموين

يمكن للمواطن صرف منحة التموين الجديدة من خلال آلاف المنافذ التموينية المنتشرة في جميع المحافظات، ومنها:

- المجمعات الاستهلاكية

- منافذ "جمعيتي"

- منافذ "كاري أون"

- بدالي التموين

ويتم خصم قيمة السلع التي يختارها المواطن من مبلغ الدعم المخصص له.

